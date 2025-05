Il 19 maggio 1945 un gruppo di artigiani bergamaschi, mossi dal desiderio di ricostruire il tessuto economico e sociale del dopoguerra, si unì per dare voce, rappresentanza e dignitĂ al proprio lavoro. Nacque così l’ Associazione Artigiani di Bergamo, oggi Confartigianato Imprese Bergamo. A distanza di ottant’anni, quell’intuizione si è trasformata in una delle realtĂ associative piĂą solide e rappresentative del Paese, punto di riferimento per migliaia di imprese artigiane e piccole imprese. Un traguardo che l’Associazione celebra con orgoglio, ma che considera soprattutto un nuovo slancio verso il futuro. Una storia collettiva fatta di valori e persone In otto decenni di attivitĂ , Confartigianato Bergamo ha attraversato trasformazioni epocali, contribuendo a sostenere l’evoluzione dei mestieri, promuovere l’innovazione, difendere il valore dell’artigianato e tutelare le imprese anche nei momenti piĂą difficili. 🔗Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - 80 anni di Confartigianato Imprese Bergamo: un anniversario che guarda al futuro