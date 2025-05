730 precompilato 2025 quando si può inviare

Il 730 precompilato 2025 è arrivato dall’ Agenzia delle Entrate ed è possibile consultarlo on-line dallo scorso 30 aprile. Ma da quando sarà possibile intervenire per modificare i dati sul modello, inserendo altri elementi, redditi, o altre spese non ancora presenti prima di inviarlo. Come si consulta. Come si consulta la propria dichiarazione? Per visualizzare e scaricare la dichiarazione – 730 o Redditi – basta accedere alla propria area riservata con Spid, Cie o Cns. Si può anche delegare qualcuno di fiducia a operare autonomamente on-line. Cosa si trova già compilato. Nella dichiarazione il contribuente troverà alcuni dati già compilati. Tra questi: Certificazione unica, inviata all’ Agenzia delle Entrate dai sostituti d’imposta; spese sanitarie e rimborsi; interessi passivi sui mutui; premi assicurativi; contributi previdenziali; contributi versati alle forme di previdenza complementare; contributi versati per i lavoratori domestici; spese per asili nido, per l’istruzione scolastica e universitaria e relativi rimborsi; spese funebri; donazioni liberali a favore di Onlus, di associazioni di promozione sociale e di alcune fondazioni e associazioni riconosciute; spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per misure antisismiche, per l’ arredo degli immobili ristrutturati e per interventi finalizzati al risparmio energetico; spese per interventi di ‘sistemazione a verde’; i dati dei terreni e dei fabbricati, gli oneri che danno diritto a una detrazione da ripartire in più rate annuali; informazioni presenti nell’anagrafe tributaria come le informazioni contenute nelle banche dati immobiliari (catasto e atti del registro), i pagamenti e le compensazioni effettuati con il modello F24. 🔗Leggi su Lapresse.it

