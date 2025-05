730 Precompilato 2025 | Al Via Le Modifiche Online Per Ottenere I Rimborsi Fiscali

Dal 15 maggio 2025, i contribuenti possono avventurarsi nella fase 2 del modello 730 precompilato, apportando modifiche e integrazioni per ottenere i rimborsi fiscali. Con l'apertura delle modifiche online, è possibile confermare e inviare la propria dichiarazione dei redditi, dopo la pubblicazione dei modelli da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Dal 15 maggio i contribuenti possono accedere alla fase 2: modificare, integrare o confermare il modello 730 e inviarlo. Con l'arrivo del 15 maggio prende ufficialmente il via la fase 2 della dichiarazione dei redditi tramite 730 precompilato. Dopo la pubblicazione dei modelli da parte dell'Agenzia delle Entrate lo scorso 30 aprile, da oggi pomeriggio i contribuenti potranno finalmente entrare nel proprio spazio riservato online per correggere, integrare o accettare il modello. Il passo successivo? Inviare il tutto e, per chi ha diritto a rimborsi, sbloccare la restituzione delle imposte a credito.

