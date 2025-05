Avvistata fuori dal Palais de Justice di Parigi insieme alla mamma Kris Jenner, Kim Kardashian ha testimoniato nel processo sulla maxi rapina di cui è stata vittima nel 2016. L’imprenditrice ha scelto un maxi abito vintage di John Galliano con spalle a sbuffo e peplo ondulato in vita. La mise è stata completata da slingback di Saint Laurent e occhiali da sole cat-eye Alaïa. Infine, collana di diamanti firmata Samer Halimeh del valore di 3 milioni di dollari, anello coordinato in oro bianco e orecchini di diamanti, tra cui un ear cuff di Briony Raymond. Per un totale di 7 milioni di dollari, i gioielli scelti rimandano a ciò che le è stato portato via durante la rapina. GUARDA LE FOTO Kim Kardashian: dal latex al pizzo, tutti i suoi look più hot. Amica ©RIPRODUZIONE RISERVATA 7 milioni di dollari in gioielli: il look di Kim Kardashian in tribunale Amica. 🔗Leggi su Amica.it

