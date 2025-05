L’obbligo di rendicontazione del 5×1000 è stato introdotto dalla legge finanziaria del 2008 e poi confermato dal d.p.c.m. del 23 aprile 2010 le cui misure, recepite dal D.L. 402010, sono attualmente in vigore. Il d. lgs. 1112017, nell’ambito della Riforma del Terzo Settore, ha previsto ulteriori disposizioni che entreranno in vigore con l’istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Leggendo questa guida scoprirai come assolvere l’obbligo di rendicontazione in base al registro del 5×1000 cui è iscritta la tua organizzazione; ogni registro ha propri formulari e specificità ma vedrai che la procedura non è così complessa come potrebbe sembrare. Quali organizzazioni devono effettuare la rendicontazione del 5x1000? Tutti gli enti sono tenuti a rendicontare l’uso delle somme percepite attraverso il cinque per mille. 🔗Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - 5x1000: rendicontare le cifre ricevute è sempre obbligatorio: cosa fare per non sbagliare