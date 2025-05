5 referendum | nuovi appuntamenti ai mercati del sabato di Arezzo e San Giovanni

Il 15 maggio 2025, Arezzo si prepara a nuovi eventi per informare i cittadini sui 5 referendum in programma l'8 e 9 giugno. Il Comitato per il Sì sarà presente ai mercati del sabato di Arezzo e San Giovanni, offrendo opportunità di confronto e discussione per una partecipazione consapevole. Non mancate l'appuntamento sabato 17 maggio!

Arezzo, 15 maggio 2025 – 5 referendum: nuovi appuntamenti ai mercati del sabato di Arezzo e San Giovanni Continua la campagna d’informazione per i 5 referendum dell’8 e 9 giugno. Il Comitato per il SI sarà di nuovo presente ai mercati settimanali di Arezzo e San Giovanni la mattina di sabato 17 maggio. Ecco una sintesi dei 5 quesiti. 1. Stop ai licenziamenti illegittimi: abrogare legge che impedisce il reintegro anche nel caso in cui il giudice dichiari ingiusta e infondata l’interruzione del rapporto. 2. Più tutele per le lavoratrici e i lavoratori delle piccole imprese. 3. Riduzione del lavoro precario con il ripristino dell’obbligo di causali per il ricorso ai contratti a tempo determinato. 4. Più sicurezza sul lavoro: modificare le norme che impediscono, in caso di infortunio negli appalti, di estendere la responsabilità all’impresa appaltante. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - 5 referendum: nuovi appuntamenti ai mercati del sabato di Arezzo e San Giovanni

