48 ore di maltempo | ecco dove dovremo aprire l' ombrello contro i nubifragi

Un'intensa ondata di maltempo colpirà l'Italia nelle prossime 48 ore, portando nubifragi e forti piogge. Sicilia e regioni ioniche saranno le prime a subire l'impatto, seguite dal Nord-Est e dalle aree adriatiche. Scopriamo dove aprire l'ombrello e quali saranno le zone più colpite da questa violenta perturbazione.

Nell'occhio del ciclone soprattutto Sicilia e regioni ioniche ma poi sarà il turno del Nord-Est e delle regioni adriatiche: dove si abbatte il maltempo e quanta piogga cadrà 🔗Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - 48 ore di maltempo: ecco dove dovremo aprire l'ombrello contro i nubifragi

Maltempo : Allerta Meteo arancione in 6 regioni

Oggi allerta meteo arancione in Calabria, Basilicata,Emilia Romagna, Lazio, Molise e Umbria; gialla in Abruzzo, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia,T oscana, Alto Adige e Veneto.