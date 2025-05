40 cani stipati negli armadi di casa | “Non hanno mai giocato in un prato o fatto una passeggiata”

Incredibile ma vero: 40 cani, rinchiusi in armadi e ripostigli di un appartamento nel Queens, New York, sono stati salvati da una vita di privazioni. Questi Pastori Belga Malinois e Pastori Tedeschi non hanno mai conosciuto il verde di un prato o il piacere di una passeggiata. Grazie ai volontari, ora ricevono le cure necessarie.

