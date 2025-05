(Adnkronos) – In occasione della Giornata Mondiale della Biodiversità del 22 maggio, l'azienda naturetech 3Bee ha annunciato il lancio degli XNatura Regeneration Awards, un'iniziativa volta a selezionare e sostenere economicamente i progetti di rigenerazione ambientale più meritevoli a livello globale, con l'obiettivo di creare nuove Oasi della Biodiversità. Quest'anno, il tema della Giornata Mondiale della Biodiversità, . L'articolo 3Bee lancia gli XNatura Regeneration Awards per la Giornata Mondiale della Biodiversità proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:. L’Europa multa Apple per concorrenza sleale contro le app musicali. Apple lancia i nuovi MacBook Air da 13 e 15 pollici con chip M3. Marzo 2024, tutte le uscite videogiochi per PC, PlayStation, Xbox e Switch. 🔗Leggi su Webmagazine24.it

