30mila euro per giocare in Serie C Bagni lo scouting a pagamento e l' inchiesta de Le Iene

Un'inchiesta di "Le Iene" svela il controverso mondo del calcio dilettantistico, rivelando come 30.000 euro possano aprire le porte alla Serie C. Coinvolti personaggi noti come l'ex centrocampista del Napoli e il ds della Vis Pesaro, Michele Menga. Scopriamo i dettagli di questa sorprendente vicenda che mettere in discussione la trasparenza del settore.

L'inchiesta della trasmissione di Italia Uno ha coinvolto oltre all'ex centrocampista del Napoli anche il ds della Vis Pesaro, Michele Menga. Ecco cosa è emerso 🔗Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "30mila euro per giocare in Serie C". Bagni, lo scouting a pagamento e l'inchiesta de Le Iene

"Giocare nella Vis costa 50mila euro". Così le Iene hanno incastrato Bagni:: "Pagate me e il dirigente pesarese"

Secondo msn.com: L’inviato della trasmissione tv si è finto fratello di un calciatore senza talento in cerca di gloria. L’ex centrocampista l’ha portato in città di fronte a Michele Menga. Al Benelli il passaggio dei ...

Lo scouting a pagamento di Bagni smascherato da Le Iene: “30mila euro per giocare in Serie C”

Da fanpage.it: L'inviato de Le Iene si è finto il fratello di un giocatore per entrare nell'agenzia di Bagni che gli avrebbe trovato una squadra dietro compenso: "Tutti ...

Vuoi fare il calciatore? Basta pagare: “30mila euro per giocare in Serie C”. Le accuse a Salvatore Bagni

Da ilfattoquotidiano.it: Basta pagare e tutti possono diventare calciatori professionisti. Questa è la tesi del programma tv Le Iene, che ha realizzato un servizio sul giro di affari che coinvolge Salvatore Bagni, ex difensor ...

