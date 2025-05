24 Ore Le Mans 2025 il programma completo dal Pesage alla gara

A meno di un mese dall'attesissima 24 Ore di Le Mans 2025, è stato svelato il programma completo dell'evento. Due settimane ricche di attività in pista e fuori, culmineranno nel quarto round del FIA World Endurance Championship. Scopri cosa ci attende a partire da mercoledì 11 giugno!

A meno di un mese dalla 24 Ore Le Mans è stato rilasciato il programma completo dell’edizione 2025. Tante le attività in pista e fuori per due lunghe settimane che ci porteranno al quarto round del FIA World Endurance Championship, l’evento che tutti vogliono vincere. Da mercoledì 11 giugno si terranno le prove libere e le qualifiche in pista, ma i protagonisti del FIA WEC scenderanno in azione già domenica 8 giugno con il tradizionale test day collettivo. Sarà l’unica occasione in cui provare il ‘Circuit della Sarthe’, tracciato semipermanente che presenta una lunga area sulle vie che i cittadini utilizzano quotidianamente. ACO, organizzatore della 24h più famosa al mondo, ha annunciato anche l’ordine con cui le squadre si presenteranno nel centro città tra venerdì 6 e sabato 7 per svolgere le verifiche tecniche. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - 24 Ore Le Mans 2025, il programma completo dal Pesage alla gara

