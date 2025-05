2 Convegno Mateleatica 2025 | appuntamento ad Ascea

Domani, 16 maggio, si apre ad Ascea, presso l’Hotel Eleamare, il 2° Convegno Mateleatica 2025, intitolato “Intrecci e confronti tra le Scienze Matematiche e le Scienze Umanistiche”. L'evento celebra gli 80 anni del prof. Giangiacomo Gerla, Emerito dell’Università di Salerno, e offrirà un'importante occasione di discussione e scambio tra le diverse discipline.

Inizierà domani 16 Maggio ad Ascea, presso l'Hotel Eleamare, il 2° Convegno Mateleatica 2025, dal titolo "Intrecci e confronti tra le Scienze Matematiche e le Scienze Umanistiche" e dedicato agli 80 anni del prof. Giangiacomo Gerla, Emerito dell'Università di Salerno. Il convegno, che assegnerà.

2° Convegno Mateleatica 2025: appuntamento ad Ascea

