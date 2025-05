17% degli adolescenti fumatori | scuole italiane in azione con Respiriamo insieme contro il tumore

In Italia, il 17% degli adolescenti ha provato almeno una sigaretta, con una preoccupante prevalenza tra le ragazze (19%) rispetto ai ragazzi (14%). Questo fenomeno, in costante crescita, rappresenta una sfida cruciale per la salute pubblica. Attraverso il progetto "Respiriamo Insieme Contro il Tumore", le scuole italiane si mobilitano per affrontare questa problematica e sensibilizzare i giovani.

In Italia il 17% degli adolescenti ha sperimentato almeno una sigaretta, un dato che evidenzia una tendenza preoccupante, soprattutto se si osserva una maggiore propensione tra le giovani femmine rispetto ai maschi (19% contro 14%). Anche l'età sembra giocare un ruolo determinante, poiché il consumo passa dal 7% tra i 13enni al 38% tra i.

