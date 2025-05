15 Maggio 2010 | l’ultimo saluto a Dida in un San Siro festante

Il 15 maggio 2010, San Siro si vestì a festa per l'ultimo saluto a Dida, portiere leggendario del Milan. Quindici anni fa, il palcoscenico rossonero accolse un pomeriggio carico di emozioni, celebrando un grande protagonista, il cui contributo rimarrà indelebile nella storia del club. Una giornata indimenticabile per i tifosi e per il calcio.

Quindici anni fa esatti, il 15 maggio 2010, San Siro era teatro di un pomeriggio emozionante per i rossoneri: ultima partita di Dida al Milan

