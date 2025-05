15 Maggio 1988 | Il Milan di Sacchi riconquista l’Italia inizia l’era Berlusconi

Il 15 maggio 1988, il Milan di Arrigo Sacchi conquisteva nuovamente l'Italia, segnando l'inizio di un'era straordinaria guidata da Silvio Berlusconi. Trentasette anni fa, la squadra rossonera scriveva una pagina indimenticabile della sua storia, lanciando un ciclo di successi che avrebbe rivoluzionato il calcio italiano e internazionale.

Trentasette anni fa esatti, il 15 maggio 1988, il Milan scriveva una pagina indimenticabile della sua gloriosa storia

#OnThisDay: 1988, il Milan ritorna campione

