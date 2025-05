14enne morta travolta dal treno a Cesano Maderno binari attraversati con le cuffie | la sbarra era abbassata

Una tragica fatalità ha colpito Cesano Maderno, dove una ragazza di 14 anni ha perso la vita travolta da un treno regionale. Mentre attraversava i binari con le cuffie, non si sarebbe accorta della sbarra abbassata e dell'arrivo del convoglio, rendendo la situazione ancora più drammatica e sollevando interrogativi sulla sicurezza nei passaggi a livello.

Una ragazzina di 14 anni è morta a Cesano Maderno dopo essere stata travolta sui binari da un treno regionale: non si sarebbe accorta del suo arrivo

