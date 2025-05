Zuliani risponde a Moratti | In quel campionato hai avuto 10 favori arbitrali Alla Juve è stato impedito di continuare il…

Luca Zuliani replica a Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter, che in un'intervista alla “Gazzetta dello Sport” ha elogiato il Triplete ma ha anche insinuato polemiche sulla Juventus. Zuliani controbatte ricordando i presunti favori arbitrali ricevuti durante quel campionato, ribadendo i meriti della squadra bianconera e l'importanza del suo percorso.

Nell'edizione odierna del quotidiano "La Gazzetta dello Sport", l'ex presidente dell'Inter, Massimo Moratti, ha rilasciato un'intervista dove ha lanciato anche una frecciata alla Juventus: "L'Inter del Triplete ha fatto la storia ma sono affezionato anche ai meravigliosi ragazzi del '98 che non vinsero lo scudetto soltanto per una ladrata della Juve. La Juve era un