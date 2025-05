Zuchtriegel e Madonna insieme per Lisistrata | il teatro dei giovani ambasciatore di Pompei

Zuchtriegel e Madonna insieme per Lisistrata, al Teatro dei Giovani Ambasciatore di Pompei. Questo capolavoro del 411 a.C. segna l'emergere dell'emancipazione femminile nel dramma, presentando un potente atto di ribellione e unione tra donne. La storia esplora la forza collettiva nella lotta contro l'oppressione maschile, offrendo un messaggio ancora attuale e profondo.

Lisistrata, colei che scioglie gli eserciti, messa in scena nel 411 a. C ad Atene, è il primo esempio drammaturgico incentrato sull'emancipazione femminile, non solo come atto di ribellione al genere maschile, ma soprattutto come momento di aggregazione tra donne che si uniscono decidono di proporre agli uomini una sorta di compromesso: se i consorti non cesseranno il fuoco, le loro compagne si rifiuteranno di concedersi. Non è sola in questa protesta ma tira in mezzo anche altre donne, come la spartana Lampito' e l'altolocata Cleonice. Una commedia che parla di guerra, di ribellione, di emancipazione, ma anche di collaborazione tra fazioni contrapposte per raggiungere un bene comune. Aristofane, feroce critico del populismo imperialista dei demagoghi. La sua commedia scruta indiscreta, talvolta pettegola e sfrontata, il vissuto quotidiano dell'uomo comune, la sua mediocre esistenza, stretta tra necessità e piccole e grandi aspirazioni.