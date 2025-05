Zona rossa Elisabetta Gardini | Sorpresa dalle parole del Sindaco Giordani

La proposta di istituire una "zona rossa" all'Arcella ha sorpreso Elisabetta Gardini e scatenato un acceso dibattito, grazie alle dichiarazioni del sindaco di Padova, Sergio Giordani. Quest'ultimo ha etichettato la misura come una manovra politica proveniente da Roma, volta a creare difficoltà nella gestione locale e a scatenare polemiche fra i cittadini.

