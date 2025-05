Zirkzee la terza punta dell’Inter? File aperto pronta una formula – CdS

L'Inter è alla ricerca di un terzo attaccante di qualità per la prossima stagione e Joshua Zirkzee, reduce da un'annata altalenante al Manchester United dopo il prestito al Bologna, diventa un'opzione intrigante. Con il suo talento e la voglia di riscatto, l'olandese potrebbe rappresentare la soluzione ideale per rinforzare il reparto offensivo.

L’Inter è alla ricerca di un terzo attaccante di livello per la prossima stagione ed ecco che si apre il file intorno a Joshua Zirkzee. L’ex Bologna, oggi al Manchester United, è in cerca di riscatto. LA TERZA PUNTA – Lo scorso anno ha brillato con il Bologna, quest’anno lo ha fatto molto meno con il Manchester United. Ma Joshua Zirzkee (classe 2001) rimane un attaccante molti apprezzato dalle parti di Viale della Liberazione. Ecco perché, scrive il Corriere dello Sport, l’Inter lo ha messo nella propria lista per il mercato estivo. L’obiettivo in estate sarà quello di comprare un terzo attaccante di livello, che possa sostituire i partenti Marko Arnautovic e Joaquin Correa, tale da diventare il vero comprimario sia di Lautaro Martinez che di Marcus Thuram. Una terza punta che non faccia rimpiangere i due titolari quando questi potranno mancare durante il corso della stagione. 🔗Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Zirkzee la terza punta dell’Inter? File aperto, pronta una formula – CdS

