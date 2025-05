Zirkzee Inter il CorSport lancia la clamorosa bomba | Aperto file sull’attaccante del Manchester United! Ecco quanto può costare…

L’Inter potrebbe puntare forte su Joshua Zirkzee, attaccante del Manchester United, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport. La redazione svela dettagli sorprendenti su un possibile trasferimento e il costo dell'operazione. Scopriamo insieme le ultime novità su questa clamorosa trattativa che potrebbe infiammare il mercato estivo.

Zirkzee Inter, il CorSport lancia la clamorosa bomba: «Aperto file sull’attaccante del Manchester United! Ecco quanto può costare.» Le ultime dal quotidiano. Cosi l’edizione odierna del Corriere dello Sport su Joshua Zirkzee, che potrebbe diventare un clamoroso obiettivo per il calciomercato Inter: LE ULTIME- « Un’alternativa di peso e di valore, là davanti, è una priorità assoluta per l’Inter. Ed è proprio in quest’ottica che in viale Liberazione è stato aperto un file su Zirkzee. Come si può ben capire, l’olandese sarebbe il tassello ideale. Vero che al Manchester United è andata male quest’anno, e proprio per questo motivo c’è margine per aprire una trattativa, ma in Serie A, nell’ultima stagione al Bologna, aveva fatto la differenza, mostrando doti fuori dal comune e che farebbero un gran comodo. 🔗Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Zirkzee Inter, il CorSport lancia la clamorosa bomba: «Aperto file sull’attaccante del Manchester United! Ecco quanto può costare…»

