Zero Branco - 28^ Mostra Asparago di Badoere IGP

Dal 9 al 18 maggio, Zero Branco ospita la 28^ Mostra dell'Asparago di Badoere IGP, un evento imperdibile per gli amanti della gastronomia. La Pro Loco invita tutti a deliziare il palato con asparagi bianchi e verdi, accompagnati da musica, laboratori per bambini e attività ricreative per tutta la famiglia. Unisciti a noi per celebrare il gusto e la tradizione!

La Pro Loco di Zero Branco Aps vi aspetta dal 9 al 18 maggio nei due fine settimana per scoprire e degustare gli asparagi bianchi e verdi di Badoere IGP nelle specialità del menu cucina e pizzeria, contornati dalle migliori orchestre, laboratori per bambini, sport e divertimento per tutti! info. 🔗Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Zero Branco - 28^ Mostra Asparago di Badoere IGP

Cosa riportano altre fonti

28ma Mostra Asparago

Secondo oggitreviso.it: Zero Branco si prepara a vivere una primavera all’insegna dell’eccellenza, della tradizione e della qualità certificata. Dal 9 al 18 maggio 2025 torna la 28ª Mostra dell’Asparago di ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Violenza a Pavia: Studente di 14 Anni Picchiato da Branco di Adolescenti

Nel cuore del centro storico di Pavia, un giovane studente di 14 anni è stato brutalmente aggredito da un gruppo di coetanei, riportando gravi ferite, tra cui un trauma cranico.