Zelina Vega accende le speranze | Il ritorno di AJ Lee a SummerSlam sarebbe colossale

Zelina Vega accende le speranze dei fan con l'idea di un clamoroso ritorno di AJ Lee a SummerSlam. In un'intervista al podcast Ten Count Wrestling, ha paragonato questo evento a quello di CM Punk nel 2023, suggerendo che l'arrivo di AJ sul ring potrebbe avere un impatto straordinario nel mondo della WWE.

Zelina Vega non si trattiene quando si parla di un possibile ritorno di AJ Lee in WWE. Durante la sua apparizione nel podcast Ten Count Wrestling, Vega ha fatto un paragone significativo tra il ritorno di CM Punk nel 2023 e quello che potrebbe accadere se AJ Lee tornasse sul ring: “Penso che, soprattutto perché è del New Jersey, se tornasse a SummerSlam sarebbe qualcosa di colossale. Sarebbe pazzesco”, ha dichiarato Vega. Zelina Vega: “Il pubblico e lo spogliatoio sono pronti per AJ Lee”. L’attuale campionessa degli Stati Uniti ha sottolineato che un ritorno di AJ Lee scatenerebbe la stessa frenesia tra i fan che ha accompagnato il rientro di Punk due anni fa: “Credo che gli stessi fan che erano affamati del ritorno di CM Punk, lo saranno altrettanto per quello di AJ. Non so se sarà più grande, più piccolo o cosa, ma penso che sarà più o meno sullo stesso livello”, ha spiegato. 🔗Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Zelina Vega accende le speranze:”Il ritorno di AJ Lee a SummerSlam sarebbe colossale”

