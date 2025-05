Zelensky ringrazia Papa Leone XIV per il sostegno alla pace globale

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky esprime profonda gratitudine a Papa Leone XIV per il supporto alla pace globale. Sottolinea l'importanza della mediazione della Santa Sede e il desiderio universale di riportare la dignità e la serenità nei conflitti. Un invito a unire le forze per un futuro di pace e speranza per milioni di persone.

"Sono grato a Sua Santità Papa Leone XIV per le sue sagge parole sulla disponibilità della Santa Sede a svolgere un ruolo di mediazione nel ripristino della pace globale. La pace è il desiderio più sacro di milioni di persone. Auspichiamo e facciamo ogni sforzo per ripristinare una pace dignitosa. Apprezziamo la perspicace dichiarazione del Pontefice e ribadiamo il nostro impegno nel promuovere significativi sforzi di pace, tra cui un cessate il fuoco completo e un incontro personale al più alto livello con la Russia." Lo ha scritto su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Zelensky ringrazia Papa Leone XIV per il sostegno alla pace globale

Ne parlano su altre fonti

Zelensky ringrazia Papa Leone XIV per il sostegno alla pace globale

Come scrive quotidiano.net: "Sono grato a Sua Santità Papa Leone XIV per le sue sagge parole sulla disponibilità ... Lo ha scritto su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Zelensky, 'grato al Papa per sua disponibilità a mediare'

Riporta giornaledibrescia.it: Giornale di Brescia è il primo quotidiano di Brescia e provincia. Ogni giorno notizie di cronaca, politica, economia, sport, spettacoli, eventi e molto altro!

Zelensky ringrazia il Papa e lo invita in Ucraina: la telefonata con Leone XIV

Da informazione.it: Volodymyr Zelensky ha confermato di aver parlato con Papa Leone XIV in una conversazione definita 'buona e significativa', durante la quale il Pontefice avrebbe espresso 'parole calde e importanti' su ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Ucraina - ambasciatore russo incontra il Papa: Discussa proposta pace di Putin

Il Papa e Soltanovsky hanno anche rimarcato il ruolo dell'inviato del P. Il Papa stamani ha ricevuto in udienza Ivan Soltanovsky, ambasciatore della Federazione Russa presso la Santa Sede.