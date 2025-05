Zelensky | Putin ha paura di avere colloqui diretti con me

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato di essere pronto per un incontro diretto con Vladimir Putin, evidenziando però la riluttanza del leader russo a intraprendere colloqui. Secondo Zelensky, Putin non desidererebbe la fine della guerra né un cessate il fuoco, rivelando una profonda sfiducia nei processi di negoziazione.

"Sono pronto per un incontro con Putin", ma "come ho detto più volte a Trump, credo che Putin non voglia la fine della guerra. Non vuole un cessate il fuoco, non vuole alcun negoziato. Per non parlare del fatto che ha paura dei colloqui diretti con me". Lo ha detto il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky,.

