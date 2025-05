Zelensky pronti a ogni formato di negoziato

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato l’apertura di Kiev a "qualsiasi formato di negoziato" per concludere il conflitto con la Russia. In attesa di conoscere i rappresentanti russi ai prossimi colloqui di Istanbul, ha sottolineato la determinazione dell'Ucraina a esplorare tutte le opzioni per raggiungere la pace.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky afferma che Kiev è pronta a "qualsiasi formato di negoziato" per porre fine alla guerra con la Russia e deciderà i "prossimi passi" a seconda di chi rappresenterà la Russia ai colloqui di Istanbul. "L'Ucraina è pronta a tutte le forme di negoziazione e non abbiamo paura degli incontri", ha aggiunto Zelensky.

