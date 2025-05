Zelensky aspetta Putin rebus Istanbul dipende da Trump

L'atteso incontro tra Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky, fissato per domani a Istanbul, potrebbe non avvenire, a meno di imprevisti legati a Donald Trump. Nel frattempo, la tensione cresce, con Putin che lancia insulti ai partner occidentali di Kiev, pronti a introdurre nuove sanzioni se la Russia non cederà.

(Adnkronos) – Vladimir Putin andrà a Istanbul per l'incontro con Volodymyr Zelensky domani 15 maggio? No, a meno di clamorose sorprese legate a Donald Trump. Intanto, il presidente russo insulta i partner occidentali di Kiev che appaiono intenzionati a varare nuove sanzioni se la Russia non dirà sì alla tregua di 30 giorni invocata dall'Ucraina.

Zelensky aspetta Putin, rebus Istanbul dipende da Trump

Si legge su msn.com: (Adnkronos) - Vladimir Putin andrà a Istanbul per l'incontro con Volodymyr Zelensky domani 15 maggio? No, a meno di clamorose sorprese legate a Donald Trump. Intanto, il presidente russo insulta i par ...

Putin e Zelensky si sono già parlati, ecco come è andata e la foto dell’incontro

Scrive money.it: Giovedì potrebbe esserci l'atteso incontro Zelensky-Putin in Turchia. I due si sono già incontrati nel 2019: ecco cosa si dissero.

Zelensky, 'tregua di Putin un tentativo di manipolazione'

Si legge su ansa.it: Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky definisce la proposta di tregua di Putin "un tentativo di manipolazione". La ragione è che "tutti devono aspettare fino all'8 maggio e solo allora" ci ...

Ucraina : presidente Zelensky è pronto a vedere Putin

Il presidente Zelensky è pronto a incontrare Putin "anche oggi": così il ministro degli Esteri ucraino Kuleba, osservando che negli incontri delle delegazioni di Ucraina e Russia si è posta una serie di questioni che i negoziatori non possono risolvere da soli "Possono sedersi per altre 25 ore al giorno, guardarsi, raccontarsi qualcosa, ma semplicemente non hanno un mandato per risolvere tutti i problemi.