Zelensky aspetta Putin rebus Istanbul dipende da Trump

L'incontro tra Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky a Istanbul, previsto per il 15 maggio, è ora incerto. Senza sorprese legate a Donald Trump, il summit rischia di saltare. Nel frattempo, Putin lancia insulti ai partner occidentali di Kiev, mentre si profilano nuove sanzioni per la Russia se non accetterà l'ipotesi di dialogo.

(Adnkronos) – Vladimir Putin andrà a Istanbul per l’incontro con Volodymyr Zelensky domani 15 maggio? No, a meno di clamorose sorprese legate a Donald Trump. Intanto, il presidente russo insulta i partner occidentali di Kiev che appaiono intenzionati a varare nuove sanzioni se la Russia non dirà sì alla tregua di 30 giorni invocata dall’Ucraina. Putin domenica ha aperto al dialogo scegliendo data e luogo per il vertice in Turchia ma, con ogni probabilità, non sarà della partita. La delegazione russa comprenderà il ministro degli Esteri Sergei Lavrov e il consigliere del Cremlino per gli affari internazionali Yuri Ushakov. Per Zelensky, pronto a sedersi al tavolo, l’assenza di Putin sarebbe un segnale chiaro: se il leader del Cremlino non si presenta, significa che non vuole fermare la guerra. 🔗Leggi su Ildenaro.it

