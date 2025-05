Zelensky a Trump | Putin sta mentendo

In un'intervista a Der Spiegel, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha espresso l'auspicio che Donald Trump riconosca le menzogne di Vladimir Putin, sottolineando che non è l'Ucraina a ostacolare il processo di pace. Zelensky ha invitato a un confronto onesto per affrontare la situazione in modo costruttivo e realistico.

2.27 In un'intervista a Der Spiegel, il presidente ucraino Zelensky ha auspicato che Trump si renda conto del fatto che Putin sta mentendo e che non è Kiev a ostacolare il processo di pace. "Trump deve convincersi che Putin sta mentendo.E noi dobbiamo affrontare le cose in modo ragionevole e dimostrare che non siamo noi a frenare questo processo di pace",ha detto. "Ecco perché faccio quello che faccio,in modo che altri Paesi, non solong li Stati Uniti, vedano che Putin nonovuole (il processo di pace)", ha aggiuto. 🔗Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Ucraina, Zelensky sfida Putin. Il Cremlino: no a ultimatum. Trump: a Istanbul voglio esserci

italiaoggi.it scrive: Giovedì 15 maggio i primi colloqui tra i leader ucraino e russo. Il presidente statunitense non esclude la sua partecipazione ...

Zelensky-Trump in Turchia. Ma Putin scappa e resta solo

Secondo msn.com: Lo Zar rifiuta il negoziato diretto a Istanbul. I due leader: "Ci saremo, venga pure lui". Telefonata Volodymyr-Leone XIV: "Lo aspetto a Kiev" ...

Zelensky aspetta Putin, rebus Istanbul dipende da Trump

Da msn.com: Il presidente ucraino: 'Se non viene all'incontro, vuole che la guerra vada avanti'. Il leader russo attacca l'Ue: 'Idioti mettono sanzioni' ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Ucraina : presidente Zelensky è pronto a vedere Putin

Il presidente Zelensky è pronto a incontrare Putin "anche oggi": così il ministro degli Esteri ucraino Kuleba, osservando che negli incontri delle delegazioni di Ucraina e Russia si è posta una serie di questioni che i negoziatori non possono risolvere da soli "Possono sedersi per altre 25 ore al giorno, guardarsi, raccontarsi qualcosa, ma semplicemente non hanno un mandato per risolvere tutti i problemi.