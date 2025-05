Zelensky a Istanbul Putin diserta | Non vuole la pace Kiev spinge per sanzioni mai viste

A Istanbul si riaccendono i negoziati tra Russia e Ucraina, ma l'assenza di Vladimir Putin solleva dubbi sulla volontà di pace. Mentre Kiev chiede sanzioni senza precedenti, la delegazione russa, guidata da Sergei Lavrov, si prepara a discutere, lasciando in sospeso il futuro delle trattative. La tensione è palpabile e il clima rimane incerto.

Si aprono a Istanbul nuovi negoziati tra Russia e Ucraina, ma l’assenza di Vladimir Putin getta un’ombra sul possibile esito. Al posto del leader del Cremlino, domani si presenterà una delegazione russa guidata dal ministro degli Esteri Sergei Lavrov e dal consigliere Yuri Ushakov. Una scelta che, secondo Kiev, confermerebbe che Mosca “ non vuole la fine della guerra, non vuole il cessate il fuoco, non vuole alcun tipo di negoziato ”. Zelensky: “Serve il pacchetto di sanzioni più forte di sempre”. Volodymyr Zelensky, dal canto suo, non si tira indietro. “Farò di tutto perché questo incontro possa svolgersi”, ha detto, aggiungendo: “Farò tutto anche per arrivare a un cessate il fuoco”. Ha poi ricordato come l’Ucraina abbia sempre mostrato disponibilità, mentre “ la Russia continua a dimostrare il contrario con ogni mossa ”. 🔗Leggi su Thesocialpost.it