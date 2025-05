Zaniolo lascia la Fiorentina che farà il Galatasaray? La Roma osserva interessata

Zaniolo abbandona la Fiorentina, attratto dal Galatasaray, mentre la Roma osserva con interesse. A sole due partite dalla fine di un campionato intenso, i giallorossi devono affrontare la delusione della prima parte di stagione e la sorprendente rimonta nella seconda. Tuttavia, la sconfitta di Bergamo complica le speranze di Champions, lasciando il futuro in bilico.

Solo due partite ci separano dalla fine di un campionato che dire intenso non rende l’idea, specialmente per una Roma delusione totale nella prima parte di stagione e autrice di una rimonta miracolosa nella seconda. Il ko di Bergamo rende purtroppo di difficile realizzazione il sogno Champions, ma con un solo punto di distacco mai dire mai, per un 4° posto che risulterebbe fondamentale anche in chiave mercato. Lucca e Solet sono idee interessanti, mentre c’è un ex giallorosso come Zaniolo che la Serie A è pronta a salutarla nuovamente. Quante volte abbiamo sentito la frase “Questa è l’ultima occasione per lui per brillare”, ma puntualmente Nicolò l’ha gettata al vento tra prestazioni orripilanti e i soliti comportamenti da ragazzino mai maturato. “Se non ce la fa con Gasperini allora è inutile”, e poi “Ora alla Fiorentina è tornato a casa”, eppure né con la Dea né in viola il classe ’99 è andato anche solo lontanamente vicino ad un rendimento almeno accettabile. 🔗Leggi su Sololaroma.it