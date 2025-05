Zanetti beccato a cena con il centrocampista sul lago di Como | cosa bolle in pentola?

Zanetti pizzicato a cena con un centrocampista sul Lago di Como: cosa si nasconde dietro questo incontro? L'Inter non si arrende e continua a battere la pista di Nico Paz, giovane talento argentino del Como, di proprietà del Real Madrid, che ha un'opzione di riacquisto fissata a 8 milioni. Un mercato che promette colpi di scena.

L'Inter non ha intenzione di arrendersi e continua a inseguire il sogno Nico Paz, talento argentino attualmente in forza al Como, ma di proprietà del Real Madrid, che mantiene un'opzione di riacquisto fissata a 8 milioni di euro, esercitabile tra il 1° e il 15 luglio. Un intreccio di mercato che potrebbe arricchirsi di nuovi sviluppi, soprattutto dopo l'incontro avvenuto a Carate Urio, sulle sponde del Lago di Como, tra il vicepresidente nerazzurro Javier Zanetti e lo stesso Nico Paz. Cena vista mercato: Zanetti e Paz a colloquio. Secondo quanto riportato da TuttoSport, Zanetti e Paz sono stati avvistati insieme a cena nel ristorante "Una finestra sul Lago", un luogo suggestivo che potrebbe rivelarsi il punto di partenza per un'operazione di mercato. Un incontro informale, che si inserisce però all'interno di una trama più ampia.