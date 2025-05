Zanetti a cena con Nico Paz! E intanto Inzaghi prova il 3-4-2-1 – TS

Javier Zanetti è stato avvistato a cena con Nico Paz, giovane talento del Como e obiettivo di mercato dell'Inter. Mentre i due si gustano un momento di convivialità, Simone Inzaghi inizia a sperimentare il 3-4-2-1, un modulo che potrebbe regalare nuove sorprese. I segnali si moltiplicano: cosa bolle in pentola?

Javier Zanetti pizzicato a cena con Nico Paz, stellina del Como e sogno dell’Inter. I due sono stati notati in un ristorante del comasco. Mentre Simone Inzaghi inizia a provare il modulo col doppio trequartista. PIZZICATI – Un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza. E il terzo indizio farà una prova? Lo sperano i tifosi dell’Inter. Javier Zanetti, vicepresidente nerazzurro, continua a tallonare Nico Paz, sogno dell’Inter per la prossima stagione. Pupi, riferisce Tuttosport, nella serata di lunedì è stato pizzicato in un noto ristorante di Como, chiamato “Una finestra sul Lago”, intento a cenare insieme al talentuosissimo giocatore del Como di Cesc Fabregas. Non è un mistero che la Beneamata abbia messo sul proprio taccuino il fantasista, su cui il Real Madrid vanta una clausola di riacquisto pari a otto milioni di euro valida dal 1° al 15 luglio. 🔗Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Zanetti a cena con Nico Paz! E intanto Inzaghi prova il 3-4-2-1 – TS

