Zampini non ha dubbi | Il rischio di diventare come l’Inter non c’è La Juve non ha la macchina della propaganda nerazzurra… – VIDEO

Zampini non ha dubbi dopo le polemiche arbitrali di Lazio-Juve: il VIDEO con il confronto del giornalista. Massimo Zampini ha analizzato a Tribuna Juve, format visibile sul canale Youtube di , le ultime discussioni arbitrali confrontando con quanto accade all' Inter. PAROLE – «Nel caso Orsato, l'infinito mondo della propaganda interista avrebbe avuto tutto il diritto di fare una protesta civile. Dal giorno dopo il maxi mondo della propaganda ha distrutto Orsato che ha deciso di non arbitrare più le partite dell'Inter contro la Juve per anni. Quel tipo di terrorismo mediatico la Juve non può farla perché non ha la macchina della propaganda ma mi vergognerei. Il rischio di diventare come loro, secondo me, non c'è».