Zambrotta non ha dubbi | Lotta Scudetto? Di solito a chi sta davanti tremano le gambe

Gianluca Zambrotta, leggenda del calcio italiano e campione del mondo del 2006, ha condiviso le sue opinioni sulla lotta per lo scudetto durante il Charity Gala Dinner. Intervistato dai cronisti, ha espresso la sua visione sulla pressione che affrontano le squadre in testa. Scopriamo le sue dichiarazioni e il suo amore per il calcio.

Zambrotta, le parole del campione del mondo 2006 a margine del Charity Gala Dinner: le sue dichiarazioni. Intervistato dai cronisti a margine del ‘Charity Gala Dinner’, organizzata dalla Lega Serie A alla vigilia della finale di Coppa Italia, l’ex campione di Milan e Juventus e ora commentatore sportivo Gianluca Zambrotta ha parlato così dell’incertezza che sta caratterizzando il campionato italiano per tutti gli obiettivi. Intervistato dai giornalisti presenti all’evento, infatti,Zambrotta ha messo in luce come la stagione in corso sia contrassegnata da risultati imprevedibili e da una lotta serrata per tutti gli obiettivi, dal titolo di campione tra Napoli e Inter a una posizione valida per competizioni europee e la salvezza. LE PAROLE DI GIANLUCA ZAMBROTTA – « La corsa scudetto è quella più emozionante, c’è un punto che divide Napoli e Inter, che devono affrontare due giornate difficili. 🔗Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Zambrotta non ha dubbi: «Lotta Scudetto? Di solito a chi sta davanti tremano le gambe»

