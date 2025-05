Zalewski Inter confermato il riscatto? Ecco quale sarà la cifra I dettagli

L'Inter ha ufficialmente confermato il riscatto di Nicola Zalewski, segnando un passo importante nella strategia di mercato della dirigenza. La cifra concordata e i dettagli dell'operazione rivelano la fiducia del club nei confronti del talentuoso polacco, pronto a vestire la maglia nerazzurra in modo permanente. Scopriamo insieme i particolari di questa mossa.

Zalewski Inter, confermato il riscatto? Ecco quale sarà la cifra. I dettagli sulla situazione del polacco. L ’Inter ha deciso di esercitare il riscatto su Nicola Zalewski. La scelta è ormai definitiva, con la dirigenza nerazzurra che ha preso una posizione chiara. I particolari dell’operazione sono stati rivelati recentemente dall’esperto di mercato Matteo Moretto, in un video pubblicato sul canale Youtube di Fabrizio Romano LE PAROLE- « L’Inter ha deciso di riscattare Zalewski dalla Roma, tra i 6 e i 7 milioni di euro le cifre. Bisogna solo rispettare le tempistiche dell’operazione ora, ma il club vuole trattenerlo, per età e caratteristiche è un calciatore che la società voleva in rosa. Vi confermo anche che lo stipendio sarà di 1,82 milioni di euro netti a stagione, è già tutto pronto, Zalewski sarà nerazzurro » Internews24. 🔗Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Zalewski Inter, confermato il riscatto? Ecco quale sarà la cifra. I dettagli

