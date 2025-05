Zalewski il jolly da Roma che nessuno si aspettava! Futuro sicuro

Nicola Zalewski, il jolly di Roma, ha sorpreso tutti con il suo straordinario impatto all'Inter. La sua brillante prestazione nella trasferta di Torino ha conquistato non solo la squadra, ma anche la dirigenza nerazzurra, segnando un futuro promettente per il polacco, ora pronto a rimpiazzare Tajon Buchanan. Un talento emergente da monitorare!

Nicola Zalewski ha conquistato l'ambiente nerazzurro e la trasferta di Torino ha convinto anche la dirigenza per il prossimo futuro. Il polacco è diventato il jolly di Simone Inzaghi all'Inter! ASPETTATIVE – Nicola Zalewski è arrivato all' Inter per sostituire il partente Tajon Buchanan verso il Villarreal in Spagna. L'esterno veniva a Milano al posto del canadese che aveva avuto appena un'occasione da titolare in Coppa Italia con l' Udinese. Solo panchina nell'anno in nerazzurro per il giocatore che ha dovuto superare anche un gravissimo infortunio come la rottura della tibia. Zalewski ha firmato per l'Inter in prestito con diritto di riscatto per un'operazione in totale di 6.5 milioni di euro. Una cifra bassa per le casse del club meneghino, che cercava una riserva e un'alternativa in più sulle fasce.