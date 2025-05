Zafesova | Russia e Ucraina tregua molto difficile Nessuno vuole mollare

In un contesto internazionale teso, la ricerca di una tregua tra Russia e Ucraina si fa sempre più complessa. Mentre Putin affronta pressioni interne ed esterne, Zelensky cerca di mantenere il proprio corso. Anna Zafesova, esperta della regione, analizza la situazione attuale e il difficile scenario dei futuri negoziati.

Roma, 14 maggio 2025 –??Un presidente Putin in difficoltà, stretto fra le pressioni di Zelensky e le aspettative di Washington. E un vertice, dal quale, se avrà luogo, non uscirà nulla. Anna Zafesova ( foto ), analista specializzata sulla Russia e l’area ex sovietica e in libreria con il suo nuovo libro, ‘Russia. L’impero che non sa morire’ (Rizzoli), ha spiegato perché a Mosca sono più nervosi che a Kiev in vista dell’incontro di domani. Anna Zafesova, domanda secca: che fa Putin domani? Va o non va a Istanbul? “Per lui è molto difficile. Non andare significherebbe fare la figura del codardo gli occhi del suo popolo e non incontrare il presidente Trump, cosa a cui tiene tantissimo. Per non andare deve trovare un escamotage sufficientemente credibile”. Zelensky in compenso sembra non avere dubbi. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Zafesova: “Russia e Ucraina, tregua molto difficile. Nessuno vuole mollare”

