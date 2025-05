YouTube blocca i trailer falsi | sospese le entrate pubblicitarie di due canali

YouTube ha deciso di bloccare i falsi trailer cinematografici generati tramite Intelligenza Artificiale, sospendendo le entrate pubblicitarie di due canali coinvolti. Questi contenuti, creati con l'intento di ingannare gli utenti, hanno suscitato preoccupazioni riguardo alla disinformazione e all'integrità della piattaforma. Scopri di più su questa controversia e le sue implicazioni.

Sono due canali che pubblicano falsi trailer cinematografici realizzati con strumenti di Intelligenza Artificiale generativa, ma volutamente ingannevoli. 🔗Leggi su Dday.it © Dday.it - YouTube blocca i trailer falsi: sospese le entrate pubblicitarie di due canali

YouTube elimina falsi trailer di film generati con l'AI

msn.com scrive: YouTube ha dichiarato guerra ai canali che generano trailer fasulli di film con l’intelligenza artificiale. Il colosso tech ha preso provvedimenti contro due canali popolari, Screen Culture e KH ...

