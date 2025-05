Youssef esce e scompare nel nulla prefettura diffonde la foto | sparito da 7 giorni a Ferrara

Youssef è scomparso nel nulla da sette giorni a Ferrara. Le autorità, dopo aver ottenuto l'autorizzazione dai familiari, hanno diffuso la sua foto per chiedere aiuto ai cittadini nella ricerca. Chiunque lo avvistasse è invitato a contattare immediatamente le forze dell'ordine. La sua sorte è nelle mani di tutti noi. Continua a leggere...

Dopo aver avuto l'autorizzazione dei parenti, le autorità hanno diffuso anche pubblicamente la foto del trentatreenne per chiedere collaborazione a tutti i cittadini nella ricerca dello scomparso. Chiunque dovesse avvistare lo scomparso può contattare le forze dell'ordine.

Youssef esce e scompare nel nulla, prefettura diffonde la foto: sparito da 7 giorni a Ferrara

