Yeremay Juventus aumenta la concorrenza sul gioiellino del Deportivo La Coruña | un club di Serie A torna a inserirsi fortemente nella corsa Il precedente che preoccupa i bianconeri

La Juventus intensifica la sua corsa per Yeremay Hernandez, giovane talento del Deportivo La Coruña, ma deve affrontare la concorrenza di un altro club di Serie A. Questa situazione solleva preoccupazioni tra i tifosi bianconeri, richiamando alla mente precedenti difficili nella caccia al gioiellino. Scopriamo l'evoluzione di questa intrigante trattativa.

Yeremay Juventus, sul gioiellino del Deportivo La Coruña torna a farsi vivo anche quel club di Serie A: i dettagli. Yeremay Hernandez non è un obiettivo che piace solo al calciomercato Juventus. Il gioiellino del Deportivo La Coruña è uno dei nomi nuovi su cui i bianconeri sono piombati. La bontà di questo nuovo talento del calcio spagnolo, però, non è rimasta inosservata. Stando a quanto espresso da calciomercato.com, infatti, la Serie A è molto attiva su di lui. In particolare è il Como il club che insiste maggiormente su di lui. Secondo quanto espresso dalla predetta testata, i lariani sono avversari credibili per l’ala spagnola classe 2002, già cercata nella scorsa sessione invernale di calciomercato. .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Yeremay Juventus, aumenta la concorrenza sul gioiellino del Deportivo La Coruña: un club di Serie A torna a inserirsi fortemente nella corsa. Il precedente che preoccupa i bianconeri

Cosa riportano altre fonti

Tuttosport - Giuntoli piomba su Yeremay! La Juventus segue anche un altro obiettivo del Napoli

Come scrive msn.com: Calciomercato Napoli - I destini di Juventus e Napoli ... con Douglas Luiz per anticipare la concorrenza. L'altro nome d’attualità per i bianconeri resta Yeremay Hernandez, esterno spagnolo ...

Dalla Spagna: "Yeremay, il Napoli vuole pagare la clausola! Sarà il nuovo Kvara"

Scrive msn.com: Yeremay Hernandez obiettivo concreto del Napoli ... ed avrebbe già presentato un'offerta ufficiale per anticipare la concorrenza. In particolare, i Blues avrebbero messo sul piatto 10 milioni ...

Hato Juventus, aumenta la concorrenza per il gioiellino dell’Ajax: in corsa ora anche tre top club inglesi. Le ultime

Scrive juventusnews24.com: Hato Juventus, aumenta la concorrenza per il gioiellino dell’Ajax: in corsa ora anche tre top club inglesi. Le ultime sul futuro del giovane difensore Nel corso di questi ultimi mesi è stato accostato ...

