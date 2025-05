Xi Jinping annuncia investimenti nei Paesi dell’America latina e dei Caraibi

Il presidente cinese Xi Jinping ha recentemente annunciato un ambizioso programma di investimenti nei Paesi dell'America Latina e dei Caraibi. Le cinque iniziative proposte mirano a rafforzare i legami attraverso il dialogo politico, lo sviluppo economico e gli scambi culturali, segnando un passo significativo verso una cooperazione più stretta tra le regioni.

