WWE | Un’alleanza fragile una vittoria dominante Vaquer e Grace sconfiggono Jayne e Henley

...unito le forze con la potente Vaquer per affrontare la coppia formata da Jayne e Henley. L’incontro ha svelato un'alleanza fragile ma vincente, evidenziando la determinazione e le abilità delle due atlete, pronte a fare la storia prima di Battleground. Scopriamo insieme come si è sviluppata questa sfida avvincente nell'ultima puntata di NXT!

Durante l’ultima puntata di NXT, i riflettori si sono accesi su un’entusiasmante sfida a squadre che ha messo in evidenza la tensione crescente in vista di Battleground. In un incontro che ha visto collaborare due delle forze più dominanti del wrestling femminile, “The Juggernaut” Jordynne Grace ha unito le forze con la NXT Women’s Champion, Stephanie Vaquer contro il duo astuto e agguerrito delle Fatal Influence, formato da Jacy Jayne e Fallon Henley. Il match si è aperto con un acceso confronto tra Grace e Fallon Henley. Entrambe le atlete si sono scambiate colpi intensi, dimostrando potenza e tecnica. Successivamente, sono entrate in gioco Vaquer e Jayne, con la campionessa che ha preso il controllo, logorando lentamente la sua avversaria. Il momento chiave arriva quando Fallon Henley effettua un tag cieco, cogliendo Vaquer di sorpresa mentre quest’ultima cercava di tornare a dare il cambio a Grace. 🔗Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Un’alleanza fragile, una vittoria dominante, Vaquer e Grace sconfiggono Jayne e Henley

