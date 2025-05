WWE | Una leggenda al Performance Center Jazz ospite come allenatrice

Il WWE Performance Center si conferma un faro per i giovani talenti, con leggende come Jazz che entrano in campo come allenatrici. La presenza di figure iconiche del passato arricchisce il percorso di apprendimento, creando una sinergia tra esperienza e innovazione, e preparando le nuove generazioni a brillare nel mondo del wrestling.

Da tempo ormai il Performance Center è diventato il punto di riferimento per la crescita dei nuovi talenti in WWE, soprattutto grazie all’altissima qualità degli allenatori presenti, molti dei quali sono nomi del passato che, una volta conclusa l’avventura sul ring, dedicano il loro tempo a formare gli atleti di domani. E se alcuni, come Terry Taylor o Matt Bloom, sono fissi, molti sono ospiti anche solo per qualche lezione, che gli atleti spesso cercano di non perdere, come successo in questi giorni. A lezione da una leggenda. Come svelato da Fightful Select, infatti, il Performance Center si è arricchito di una nuova allenatrice, che sarà ospite per tutta questa settimana: si tratta dell’ex campionessa femminile Jazz, che ufficialmente si è ritirata nel 2021 mentre era sotto contratto con la TNA ma che comunque lo scorso anno è tornata sul ring in un paio di occasioni. 🔗Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Una leggenda al Performance Center, Jazz ospite come allenatrice

