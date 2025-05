WWE | Rhea Ripley smonta i fan che odiano sotto la maschera del supporto

Rhea Ripley, icona della WWE, non ha paura di affrontare i fan tossici che si celano dietro un falso sostegno. Con un tweet incisivo, ha risposto a chi critica le donne nel wrestling sotto una maschera di apparente supporto. La sua determinazione a difendere le colleghe e il wrestling femminile è un richiamo a una maggiore autenticità e rispetto nel mondo dello sport.

Rhea Ripley non le manda a dire e ha deciso di rispondere a tono ai fan tossici che prendono di mira lei e le altre wrestler. Recentemente, Ripley ha usato Twitter per denunciare chi critica le donne nel wrestling fingendo allo stesso tempo di sostenerle: “Fan del wrestling femminile – ‘le donne meritano di più’ (allo stesso tempo) – ‘è lì solo perché sta con il suo capo’ – ‘dovrebbe ritirarsi’ – ‘non se lo merita’ – ‘le è stato dato tutto e non ha mai lavorato per nulla’ – ‘spero si faccia male’,” ha scritto Ripley. Parole dure e senza filtri, che mostrano quanto sia stanca dell’ipocrisia: “VOI siete il vero motivo per cui è così difficile essere prese sul serio come wrestler. Se metteste lo stesso impegno nelle vostre vite miserabili che mettete nel denigrare donne di successo, forse otterreste anche voi qualcosa” ha aggiunto. 🔗Leggi su Zonawrestling.net