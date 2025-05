WWE | Myles Borne vince ancora e lancia un messaggio Giudicatemi per le mie abilità e non per la disabilità

Myles Borne continua a sorprendere nel ring, vincendo una battle royal a 25 uomini e conquistando il titolo di #1 contender al titolo NXT. Con il suo trionfo, lancia un potente messaggio: "Giudicatemi per le mie abilità e non per la disabilità". Questa notte, ha aperto la puntata di NXT con un proclama che segna l'inizio della sua scalata.

La scorsa settimana, un po’ a sorpresa, Myles Borne ha vinto una battle royal a 25 uomini e si è conquistato il posto da #1 contender al titolo NXT detenuto da Oba Femi. Per Borne questo dev’essere un punto di partenza verso la scalata della vetta e questa notte ha aperto la puntata di NXT con un promo in cui ha rivelato di essere parzialmente sordo, ma questo non lo fermerà dal raggiungere i suoi sogni e a Battleground lotterà anche per quei bambini che ogni giorno combattono le loro battaglie. Ethan Page prova a rovinare la festa. È stato sicuramente un promo emozionante quello in cui Borne ha rivelato, per chi non lo sapesse, la propria disabilità chiedendo però di non essere giudicato per questo, ma in base alle sue abilità che sta mostrando sul quadrato. Borne ha sottolineato come dopo aver eliminato Page e Spears nella battle royal sia riuscito a sentire il boato del pubblico e sebbene sia conscio che a Battleground partirà senza i favori del pronostico è pronto a stupire tutti e battere Oba Femi. 🔗Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Myles Borne vince ancora e lancia un messaggio. “Giudicatemi per le mie abilità e non per la disabilità”

