WWE | Joe Hendry fa vacillare le certezze di Trick Williams durante la firma del contratto per Battleground

In un clima di tensione durante la firma del contratto per NXT Battleground, Joe Hendry mette in discussione le certezze di Trick Williams. Tra poco più di 10 giorni, si svolgerà un evento storico: per la prima volta, un titolo TNA verrà difeso in un PLE WWE, e Hendry affronterà l'ex campione NXT in un match che promette scintille.

Poco più di 10 giorni e a NXT Battleground avverrà qualcosa di storico, per la prima volta nella storia in un PLE della WWE verrà difeso un titolo della TNA e sarà il titolo mondiale detenuto da Joe Hendry che se la vedrà con l’ex campione NXT Trick Williams. Una rivalità nata ad NXT, ma che si è presto spostata in TNA con diversi agguati di “Hollywood” Trick ai danni dell’inglese fino a rendere ufficiale un match tra i due. “Se perdi non hai via d’uscita”. La firma del contratto è avvenuta in un segmento registrato nello studio della General Manager Ava. Tensione palpabile nell’aria e animi che si sono presto scaldati, ma la mano ferma di Ava e la presenza della security fuori dalla stanza ha evitato che si superasse il limite. Williams si è definito più grande di NXT, della TNA e forse di entrambi i brand combinati assieme e si è detto pronto a togliere il quarto d’ora di fama a Joe Hendry. 🔗Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Joe Hendry fa vacillare le certezze di Trick Williams durante la firma del contratto per Battleground

