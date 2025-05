WWE | Evolution 2 potrebbe avere anche sette otto match

WWE Evolution 2 potrebbe sorprendere i fan con un card ampliata, comprendente sette-otto match. Nonostante la recente strategia della WWE di limitare gli eventi a massimo cinque incontri, confermata dal Presidente TKO Mark Shapiro, ci sono eccezioni e il prossimo Evolution sembra essere una di queste. Scopriamo cosa ci attende!

Nell'ultimo periodo si sta parlando della strategia che la WWE intende adottare per i propri PLE, ossia eventi "brevi" con al massimo 5 incontri nella card. La cosa è stata recentemente confermata anche dal Presidente TKO Mark Shapiro. Tuttavia, ci saranno delle eccezioni e sembra che così sarà per Evolution 2, evento tutto al femminile in programma il 12 luglio. Indiscrezioni su Evolution 2. Durante una sessione di Q&A su WrestleBinge, WrestleVotes ha riferito che Evolution 2 potrebbe avere una card più ampia rispetto a quella consistente in cinque incontri che sembra essere diventata la regola in casa WWE. La card di Evolution 2 potrebbe arrivare ad avere anche 78 match, tutti incentrati sulla divisione femminile.

