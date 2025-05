WWE | Caos nella Famiglia Wes Lee batte Tony D’Angelo con astuzia

La tensione cresce in NXT mentre Wes Lee affronta Tony D’Angelo in un match ricco di astuzia e strategie. Questo scontro non è solo una battaglia tra talenti, ma un episodio cruciale nella faida che scuote la Family, rivelando alleanze fragili e rivalità accese. Il palcoscenico è pronto per un’escalation di dramma e colpi di scena.

Una serata ad alta tensione a NXT, dove le rivalità si intrecciano e le alleanze traballano. Il match tra Wes Lee e “The Don of NXT” Tony D’Angelo non è stato solo uno scontro tra due atleti di talento, ma un capitolo esplosivo nella guerra interna che sta consumando la Family. L’incontro si apre con un ritmo incalzante: Wes Lee e Tony D’Angelo non perdono tempo e si affrontano subito con una serie di prese e sottomissioni. Entrambi cercano di imporre il proprio stile, ma è Tony a prendere il controllo momentaneo con una serie di pugni diretti all’addome di Lee. Mentre l’azione si intensifica, Tyriek Igwe prova a intervenire, ma D’Angelo riesce a respingerlo, lanciando poi Wes Lee contro Igwe e Tyson DuPont fuori dal ring. I due membri della D’Angelo Family riescono ad afferrare Lee al volo, ma D’Angelo li sorprende tutti con una Crossbody spettacolare dall’apron che abbatte i tre uomini. 🔗Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Caos nella Famiglia, Wes Lee batte Tony D’Angelo con astuzia

Ne parlano su altre fonti

WWE BACKLASH 2025: Dopo il caos più assoluto, John Cena sconfigge Randy Orton

Lo riporta spaziowrestling.it: L’incontro è stato godibile, ma sul finale il caos ha fatto da padrone ... Il prossimo grande show della WWE sarà Money in the Bank. Lo spettacolo si terrà nella notte di sabato 7 e domenica 8 giugno, ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Tony Hawk's Pro Skater 1 e 2 arriva su console next-gen e Switch nel 2021

Il Best Sports Game degli ultimi Game Awards arriva sulle nuove piattaforme, con aggiornamenti, atmosfere Hi-Fi e contenuti digitali deluxe Gli appassionati di skateboard si preparino a fare di nuovo un kickflip: l’acclamato Tony Hawk’s Pro Skater 1 e 2 arriverà su PlayStation 5 e Xbox Series X|S il 26 marzo e, per la prima volta, anche su Nintendo Switch nel corso del 2021.