WTA Roma 2025 risultati 14 maggio | la seconda semifinale sarà Gauff-Zheng

Nel torneo WTA di Roma 2025, si sono conclusi i quarti di finale del singolare femminile, definendo le semifinaliste. Domani, nella seconda semifinale, si affronteranno la talentuosa cinese Qinwen Zheng e l'astro nascente Coco Gauff. Un match atteso, che promette emozioni e colpi di scena sul campo!

Si sono completati i quarti di finale del tabellone di singolare femminile degli Internazionali d’Italia 2025 di tennis: in campo la parte alta del main draw. Sono state definite le protagoniste della seconda semifinale, prevista nella giornata di domani: a sfidarsi saranno la cinese Qinwen Zheng e la statunitense Coco Gauff. Il colpo di giornata viene firmato dalla cinese Qinwen Zheng, che elimina la numero 1 del mondo, la bielorussa Aryna Sabalenka, battuta per 6-4 6-3 in un’ora e 38 minuti di gioco. Nel primo set la cinese annulla due palle break nel quarto game e poi piazza lo strappo decisivo nel gioco successivo. Nella seconda frazione Sabalenka cede la battuta nel game d’apertura, poi salva altri 6 break point tra quinto e settimo game, e nell’ottavo gioco manca due occasioni per il controbreak. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - WTA Roma 2025, risultati 14 maggio: la seconda semifinale sarà Gauff-Zheng

Altre fonti ne stanno dando notizia

WTA Roma, doppio: Errani-Paolini, altro long tie-break vincente, si arrendono Eala e Gauff

Segnala ubitennis.com: Tennis - WTA | Le azzurre annullano nel primo parziale quattro set point consecutivi alle rivali e vincono in volata. In semifinale match caldo con le avversarie olimpiche Diana Shnaider e Mirra Andre ...

LIVE Errani/Paolini-Eala/Gauff, WTA Roma 2025 in DIRETTA: in campo dopo Ruud!

oasport.it scrive: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:02 Ruud-Munar 6-2! Poi Errani e Paolini alle prese con Eala/Gauff nei quarti di finale di doppio femminile.

WTA Roma 2025, risultati 7 maggio: avanzano Sakkari ed Azarenka, eliminata Siniakova

Riporta oasport.it: Si completa il primo turno del tabellone di singolare femminile degli Internazionali d'Italia 2025 di tennis: nel torneo di categoria WTA 1000 diventano ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

The Night Agent Netflix : la seconda stagione arriva il 23 gennaio 2025

La serie thriller d'azione " The Night Agent " tornerà su Netflix con la sua seconda stagione il 23 gennaio 2025.